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Общество18 сентября 2022 7:29

Вениамин Кондратьев: Краснодарский край не оставит в беде жителей Харьковской области

Регион уже принял 185 человек
Светлана ОВДЕЙ
Всех прибывших в регион жителей Харьковской области разместили в одном из санаториев Ейска Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Всех прибывших в регион жителей Харьковской области разместили в одном из санаториев Ейска Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев выразил готовность помочь жителям Харьковской области. Так, регион уже принял 185 человек. Жители области, прибывшие на Кубань, размещены в одном из санаториев Ейска, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Край всегда славился готовностью прийти на помощь в трудную минуту. Часть семей с детьми из Харьковской области уже в нашем регионе. Мы готовы и в дальнейшем помочь всем, кому это нужно. Оказать внимание и поддержку, обеспечить достойные условия проживания, - отметил Вениамин Кондратьев.

Напомним, Краснодарский край направил более 950 тонн гуманитарной помощи для ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины.