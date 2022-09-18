Непогода придет на Кубань

В Краснодарском крае резко похолодает на 10 градусов после рекордной жары. Об этом сообщают в краевом Гидрометцентре.

19 сентября на Кубани столбики термометров опустятся до +17+22 градусов. Тогда как 18 сентября прогнозируется почти 40-градусная жара.

- Это очень тяжелое время для метеочувствительных людей. Перепады атмосферного давления, особенно такие резкие, вызывают сосудистые изменения, - говорит врач Николай Чернышук.

Синоптики, кстати, сообщают, что таких взрывных потеплений больше этой осенью 2022 года не ожидается. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

Во вторник, 20 сентября, ночью термометры покажут всего +11...16 градусов, днем – 19…24 выше нуля. В первой половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, местами сильный дождь.