Многокилометровая пробка образовалась под Горячим Ключом

Многокилометровая пробка образовалась в сторону Черного моря Фото: «Яндекс.Карты»

В Краснодарский край на несколько дней вернулось лето. В выходные – 17 и 18 сентября – в регионе, как и обещали синоптики, наступила жара. Столбики термометров в крае местами поднялись до +36-37 градусов.

Многие жители и гости региона, не упуская возможности, решили отдохнуть в эти дни на море. Пробки не заставили себя ждать – многокилометровый дорожный затор образовался под Горячим Ключом.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Карты», водителям приходится постоять на участке от улицы Промышленной до улицы Заречье. Пробка уже растянулась более чем на четыре километра.

На остальных дорогах региона ситуация с пробками спокойная. Серьезных дорожных заторов пока не наблюдается.

Тем временем, несмотря на потепление, синоптики предупредили жителей и туристов о резком похолодании. Уже в понедельник, 19 сентября, столбики термометров в Краснодарском крае опустятся на 10 градусов после рекордной жары.