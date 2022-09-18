На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1403 человека, в том числе 130 детей

К аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1403 человека. В том числе коронавирус подтвердился у 130 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Краснодаре получено 526 положительных результатов, в Новороссийске - 87, в Тихорецком районе - 64, в Сочи - 60, в Белореченском муниципалитете - 49, в Армавире – 44. 40 жителей заболели в Тимашевском районе, по 37 - в Ейском, Кавказском и Горячем Ключе, 31 - в Староминском муниципалитете, 29 - в Павловском, 25 - в Динском, 24 - в Тбилисском. 22 пациента прибавилось в Брюховецком районе, 21 - в Выселковском, 20 - в Красноармейском, 19 - в Мостовском.

По 18 новых пациентов зарегистрировано в Крымском и Северском районах, по 15 - в Калининском и Новокубанском, по 14 - в Кореновском, Туапсинском и Геленджике , 12 - в Лабинском муниципалитете, по 11 - в Славянском и Щербиновском.

- По 10 человек заразились COVID-19 в Апшеронском, Белоглинском и Гулькевичском районах, 9 - в Абинском, 7 - в Крыловском, по 6 - в Анапе, Курганинском, Темрюкском и Усть-Лабинском районах, по 5 - в Кущевском и Отрадненском, 4 - в Приморско-Ахтарском, 3 - в Успенском, 2 - в Новопокровском, - сообщили в краевом оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 10 человек. За сутки один пациент от осложнений болезни скончался.