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Происшествия18 сентября 2022 9:21

Трое сгорели заживо в ДТП на Кубани

Ребенка из горящей машины госпитализировали
Светлана ОВДЕЙ
Машины после столкновения загорелись Фото: t.me/kropotkin101

Машины после столкновения загорелись Фото: t.me/kropotkin101

Жуткое ДТП произошло в воскресенье, 18 сентября, в Кавказском районе Кубани. Две легковушки после столкновения загорелись, сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного гарнизона муниципалитета.

Авария случилась ближе к 4:30 на трассе «Кавказ» в районе перекрестка Мирская-Привольный. Автомобили Lada Priora и Toyota Camry после столкновения загорелись. Тушить легковушки на место выехали спасатели Кавказского пожарно-спасательного гарнизона.

По информации краевого ГИБДД, в результате ДТП погибли три человека – оба водителя и пассажир одной из легковушек. Еще один пассажир – ребенок – госпитализирован.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.