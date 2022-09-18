Оставив кабанов, водитель скрылся Фото: t.me/mpr_kk

На Кубани неизвестный насмерть сбил 16 диких кабанов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства природы.

Все произошло 18 сентября около 01:20 на трассе М29 в 3 километрах от виадука села Отрадо-Кубанское в сторону города Гулькевичи. Водитель, как предполагают, «Газели» наехал на 16 особей. Оставив сбитых кабанов, он уехал.

В результате погибли семь самок, пять самцов и еще четверо кабанов, установить которых не удалось. Ущерб составил 480 тысяч рублей.

Краевое министерство уже подало заявление в полицию по ст. 258 УК РФ. Кроме того, начат поиск свидетелей.

- Свидетелей происшествия просим позвонить по телефону горячей линии министерства + 7 (918) 39-79-009 или в полицию - 102, - сообщили в пресс-службе Минприроды Краснодарского края.