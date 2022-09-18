Могут образоваться смерчи

Сильные дожди с градом, смерчами и грозами спрогнозировали в Сочи. Спасатели сделали штормовое предупреждение на 19 сентября.

- С утра и до конца суток 19 сентября, а также в течение суток 20 и 21 сентября на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений. Будьте крайне осторожны! - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Смерчи могут образоваться на участке Магри-Веселое. Спасатели не рекомендуют выходить из укрытия, когда на курорт обрушится непогода. Плохим укрытием считаются также рекламные конструкции, деревья и остановки. Будьте бдительны и следите за сообщениями экстренных служб.

Напомним, непогода сменит небывалую жару на курорте. 18 сентября она достигла категории опасного явления.