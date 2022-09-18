Автобус поедет по-другому

В Сочи изменили маршрут автобуса №18. Об этом сообщили в мэрии курортного города.

- Он будет продлен до нового МФЦ на улице Ясногорской. Рейс до многофункционального центра будет отправляться каждый час, при необходимости - чаще, - уточнили в администрации города Сочи.

Автобус поедет с остановки «к/т Аэлита» по улицам Бытха, Ясногорская, по Северному склону далее на Земляничную. Новые остановки собираются установить здесь и назвать их "МФЦ", "Земляничная 5Б". Обратно общественный транспорт поедет с улицы Земляничной по Северному склону Бытхи затем по улицам Ясногорской, Бытха, Возрождения, Бытха и далее по действующему маршруту.

Изменение маршрута продиктовано необходимостью - в связи с переездом МФЦ.