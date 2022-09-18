Форум будет работать два дня

На форуме в Сочи обсудят развитие медицины и фармакологии в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

С 19 по 20 сентября в Сочи соберутся представители федеральных и региональных органов власти, частных и государственных медицинских учреждений, госкорпораций, бизнеса, академических институтов и вузов, иностранные гости и партнеры.

- Международное партнерство сокращено. Необходимо искать новые пути развития отечественных отраслей здравоохранения, - уточняют организаторы.

Всего на полях форума запланировано 15 сессий.

Форум организуется с 2015 года совместно с администрацией Краснодарского края. Он считается главной площадкой для обсуждения насущных проблем медицины в России.