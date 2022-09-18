Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2022 13:18

На Кубани 15 жителей с инвалидностью получили по 100 тысяч рублей премии губернатора

Выплата присуждена за успехи в областях образования, литературы, спорта и реализацию проектов
Светлана ОВДЕЙ
Премию выдающимся жителям края с инвалидностью присуждают с 1993 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

Премию выдающимся жителям края с инвалидностью присуждают с 1993 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 15 жителей с инвалидностью получили по 100 тысяч рублей премии губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Премию присуждают за успехи в областях образования, литературы, технического и народного творчества, спорта и реализацию проектов. Обладателями стали 15 человек, в том числе шесть детей.

Так, награду «За достигнутые успехи в общественной, волонтерской деятельности» получили Светлана Заводская из Ленинградского района, Сергей Ищик из Армавира, Гаянэ Тавакалян из Сочи. Премию «За достигнутые успехи в областях культуры, литературы, искусства, науки и техники» присудили Светлане Коваленко из Темрюкского района, Елене Ретинской из Курганинского и Сергею Сидельников из Апшеронского.

Награду «За достигнутые успехи в области физической культуры и спорта» получили Анастасия Белогурова из Краснодара, Маргарита Сидоренко из Новороссийска и Анастасия Шевченко из Анапы. Премию «За достигнутые успехи в областях культуры, литературы, искусства, науки и техники» среди детей вручили Константину Берсеневу из Армавира, Диане Блинцовской из Абинского района и Николаю Христенко из Ейского, а в номинации «За достигнутые успехи в областях физической культуры и спорта, общественной, волонтерской деятельности» - Даниилу Еремину из Тихорецкого района, Роману Кононенко из Брюховецкого и Алисе Макрий из Сочи.

Уточняется, что награждение победителей дипломами пройдет в декабре.

Напомним, премию выдающимся жителям края с инвалидностью вручают с 1993 года.