Премию выдающимся жителям края с инвалидностью присуждают с 1993 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 15 жителей с инвалидностью получили по 100 тысяч рублей премии губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Премию присуждают за успехи в областях образования, литературы, технического и народного творчества, спорта и реализацию проектов. Обладателями стали 15 человек, в том числе шесть детей.

Так, награду «За достигнутые успехи в общественной, волонтерской деятельности» получили Светлана Заводская из Ленинградского района, Сергей Ищик из Армавира, Гаянэ Тавакалян из Сочи. Премию «За достигнутые успехи в областях культуры, литературы, искусства, науки и техники» присудили Светлане Коваленко из Темрюкского района, Елене Ретинской из Курганинского и Сергею Сидельников из Апшеронского.

Награду «За достигнутые успехи в области физической культуры и спорта» получили Анастасия Белогурова из Краснодара, Маргарита Сидоренко из Новороссийска и Анастасия Шевченко из Анапы. Премию «За достигнутые успехи в областях культуры, литературы, искусства, науки и техники» среди детей вручили Константину Берсеневу из Армавира, Диане Блинцовской из Абинского района и Николаю Христенко из Ейского, а в номинации «За достигнутые успехи в областях физической культуры и спорта, общественной, волонтерской деятельности» - Даниилу Еремину из Тихорецкого района, Роману Кононенко из Брюховецкого и Алисе Макрий из Сочи.

Уточняется, что награждение победителей дипломами пройдет в декабре.

Напомним, премию выдающимся жителям края с инвалидностью вручают с 1993 года.