Гадюка напугала туриста в лесу Сочи

Змея не нападала на человека

Гадюку встретил турист в лесу Сочи, прогуливаясь по горе Ачишхо в Красной Поляне.

- Хорошо, что вовремя заметил, - сообщил он.

К слову, наступать на рептилию опасно. Змея может счесть такое поведение нападением и укусит в ответ.

- Узор на теле говорит о том, что это действительно, скорее всего, гадюка. Этот вид водится в сочинских лесах. Но сама змея никогда не нападет первой, потому отправляясь в лес, просто будьте крайне внимательны. И как этот турист просто уйдите с ее тропы. Тогда никаких последствий не случится, - уточнил "КП" - Кубань" биолог Вениамин Голубитченко.

Яд гадюки опасен. Он вызывает паралич. Однако не следует пытаться народными средствами предотвратить попадания яда в кровь, если укусила змея. Необходимо наложить тугую повязку и отвезти пострадавшего в больницу.

Спасатели советуют надевать высокие сапоги и заправлять в них плотные брюки, отправляясь в лес.