В Сочи представили план развития Кировского округа Лазаревского района Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В Сочи представили план развития Кировского округа Лазаревского района. Населенные пункты посетил мэр Алексей Копайгородский.

Всего здесь проживают более тысячи человек. Округ включает четыре сельских поселения. Во время визита мэр пообщался с жителями округа – сочинцам и главе представили план развития в рамках нового Генплана города.

Так, в ауле Тхагапш появится школа на 400 мест, детский сад на 80 мест и учреждение дополнительного образования на 280 воспитанников. В селах Марьино и Алексеевское планируют построить офисы врача общей практики. Кроме того, здесь разместят плоскостные спортобъекты на улицах Артемовской, Татьяновской и в переулке Озерном.

Жители аула Тхагапш на встрече с мэром попросили расширить фельдшерско-акушерский пункт поселения. Уточняется, что пожелание передадут разработчикам Генплана.

В его концепции также учли строительство новых дорог от села Марьино до Апшеронского района и между аулами Тхагапш и Лыготх и ремонт улиц Низовой, Алексеевской, Марьинского шоссе.

- За год мы собрали предложения от жителей населенных пунктов курорта по разработке Генплана. Сейчас проводим новые встречи, чтобы рассмотреть сформированную разработчиками концепцию. Финальную версию документа примем только после широкого общественного обсуждения, - отметил глава Сочи.

Алексей Копайгородский также проверил восстановительные работы на участке трассы Лазаревское – Тхагапш. Специалисты укрепляют здесь оползневый склон. Работы идут на трех проблемных участках - ставятся дополнительные подпорные стены. Кроме того, здесь подготавливают систему сооружений для отвода воды с гор.

Уточняется, что на 15 и 14 километрах дороги работы завершат до конца 2022 года. А на 13 километре организуют временную дорогу. После здесь построят мост – завершить работы планируют в 2023 году.