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Общество18 сентября 2022 14:24

Турнир по пляжному волейболу прошел в Темрюкском районе

Он состоялся в честь 85-летия Краснодарского края
Ева МУР
В волейбол играли в Голубицкой. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В волейбол играли в Голубицкой. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Турнир по пляжному волейболу прошел в Темрюкском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Соревнования приурочили к празднованию 85-летия региона.

За медали боролись коллективы из Краснодара, Сочи, Анапы, Геленджика, Новороссийска, Белоглинского, Тимашевского, Славянского, Крымского, Выселковского и Темрюкского районов, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской, Ростовской и Московской областей. Турнир проходил в станице Голубицкой.

Победителями среди мужских команд стали спортсмены из Геленджика Никита Максимов и Дмитрий Власов. Среди женщин - Анна Чередникова и Елена Шумакова из Краснодара.