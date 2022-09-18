Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2022 14:25

В центре Адлера 20 сентября на сутки отключат воду

С 9:00 на магистральном водоводе начнутся восстановительные работы
Светлана ОВДЕЙ
Для жителей организуют подвоз воды Фото из архива КП

Для жителей организуют подвоз воды Фото из архива КП

Жители центра Адлера 20 сентября на сутки останутся без воды. Отключение произойдет в 9:00, сообщили в пресс-службе городской водоснабжающей компании.

За это время специалисты проведут восстановительные работы на магистральном водоводе, пролегающем по улице Ленина. Здесь обнаружили повреждения, а состояние системы оценили как предаварийное.

Так, без воды временно останутся жители улиц Ленина, Известинской, Аэрофлотской, Белых Акаций, Медовой, Чкалова, Просвещения, Прибрежной. Отключение запланировано и для домов по улицам Лазурной, Аллейной, по переулкам Известинскому, Чкалова и Прибрежному.

- Убедительно просим население произвести максимально возможные запасы воды. После восстановительных работ начнется процесс наполнения системы. Во избежание гидроударов на трубопроводе он будет проводиться в мягком режиме, на что потребуется несколько часов, - сообщили в пресс-службе водоснабжающей компании.

Уточняется, что для жителей организуют подвоз воды.