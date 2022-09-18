В центре Адлера 20 сентября на сутки отключат воду

Для жителей организуют подвоз воды Фото из архива КП

Жители центра Адлера 20 сентября на сутки останутся без воды. Отключение произойдет в 9:00, сообщили в пресс-службе городской водоснабжающей компании.

За это время специалисты проведут восстановительные работы на магистральном водоводе, пролегающем по улице Ленина. Здесь обнаружили повреждения, а состояние системы оценили как предаварийное.

Так, без воды временно останутся жители улиц Ленина, Известинской, Аэрофлотской, Белых Акаций, Медовой, Чкалова, Просвещения, Прибрежной. Отключение запланировано и для домов по улицам Лазурной, Аллейной, по переулкам Известинскому, Чкалова и Прибрежному.

- Убедительно просим население произвести максимально возможные запасы воды. После восстановительных работ начнется процесс наполнения системы. Во избежание гидроударов на трубопроводе он будет проводиться в мягком режиме, на что потребуется несколько часов, - сообщили в пресс-службе водоснабжающей компании.

Уточняется, что для жителей организуют подвоз воды.