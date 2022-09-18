Концерт в честь 85-летия Кубани прошел на Главной городской площади Краснодара

На концерте выступили краевые творческие коллективы Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Концерт в честь 85-летия Кубани прошел в Краснодаре. Праздничное мероприятие состоялось на Главной городской площади краевого центра, сообщили в пресс-службе мэрии.

Для жителей и гостей региона выступили городские и краевые творческие коллективы. Праздничную программу открыли Кубанский казачий хор, хор Краснодарской филармонии им. Пономаренко и Сводный детский хор Краснодарского края. Коллективы исполнили гимны РФ и региона.

– Сегодняшний праздник объединяет в одну семью всех, кто родился на прекрасной кубанской земле, и тех, для кого она стала домом, местом для надежд и свершений. Вместе мы стремимся, чтобы в регионе было комфортно работать и учиться, строить будущее, создавать семьи. Продолжая дело предков, прикладываем свои умения и таланты для того, чтобы Кубань гордо называла себя житницей, здравницей и опорой России. Спасибо за ваш труд, сопричастность к судьбе нашего края и страны. С праздником! – сказал на концерте губернатор Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что на празднике в честь 85-летия Краснодарского края побывали почти 10 тысяч человек.