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Общество18 сентября 2022 15:01

Драка таксистов в аэропорту Сочи спровоцировала пробку

Сразу три водителя подрались
Ева МУР
Полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку

Драка таксистов в аэропорту Сочи спровоцировала пробку. Об этом сообщили очевидцы.

Конфликт на дороге произошел вечером 17 сентября. Поводом для потасовки могло стать парковочное место у воздушной гавани курорта.

- Дрались трое водителей, мы так поняли, что все трое - таксисты, - сообщают "КП"-Кубань" свидетели разборок. К счастью, пострадавших в нем нет. Никаких заявлений о травмировании в результате драки в полицию не поступало.

Однако правоохранители устанавливают всех участников потасовки.

Напомним, мэрия Сочи анонсировала регулярные рейды с целью борьбы с нелегальными таксистами. Городские власти обещали избавить курорт от "бомбил" в ближайшее время.