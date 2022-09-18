Полиция проводит проверку

Драка таксистов в аэропорту Сочи спровоцировала пробку. Об этом сообщили очевидцы.

Конфликт на дороге произошел вечером 17 сентября. Поводом для потасовки могло стать парковочное место у воздушной гавани курорта.

- Дрались трое водителей, мы так поняли, что все трое - таксисты, - сообщают "КП"-Кубань" свидетели разборок. К счастью, пострадавших в нем нет. Никаких заявлений о травмировании в результате драки в полицию не поступало.

Однако правоохранители устанавливают всех участников потасовки.

Напомним, мэрия Сочи анонсировала регулярные рейды с целью борьбы с нелегальными таксистами. Городские власти обещали избавить курорт от "бомбил" в ближайшее время.