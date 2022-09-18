Космическую станцию «Алмаз» открыли для жителей и туристов в Геленджике

Корпус станции установили перед музеем космонавтики Фото: t.me/BogodistovAA

Новый объект показа открыли в селе Архипо-Осиповка Геленджика. Жители и туристы могут ознакомиться с космической станцией «Алмаз».

Советская военная орбитальная станция создана в 60-е годы. А в 70-е она побывала в космосе. Ее корпус передали из космического центра им. М.В. Хруничева в музей космонавтики в мае.

Сотрудники музея за несколько месяцев восстановили работу приборов и аппаратуры станции. А в воскресенье, 18 сентября, прошло открытие нового объекта показа, который находится перед музеем космонавтики.

- Договорились с создателями музея, чтобы наши школьники могли посещать эти уникальные объекты, - первоисточник полезной информации об истории космической отрасли, - сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем telegram-канале.