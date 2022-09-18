С молотка уйдет пляж с гостиницей Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи на аукционе продают за 200 млн рублей отель с собственным пляжем. Это двухэтажный гостиничный комплекс "Нирвана" в Хостинском районе.

Его площадь 476,9 квадратного метра. С молотка помимо отеля уйдет аэросолярий-пляж на 25 сотках прибрежной полосы Черного моря.

200 млн рублей - это начальная цена лота. Аукцион намечен на 14 октября.

Надо сказать, что продажа отеля продиктована судебным разбирательством мэрии Сочи и собственника отеля. В суде мэрия добивается расторжения договора аренды, на котором построена гостиница и обустроен пляж.