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Общество18 сентября 2022 15:13

В Сочи на аукционе продают за 200 млн рублей отель с собственным пляжем

Это двухэтажный гостиничный комплекс "Нирвана"
Ева МУР
С молотка уйдет пляж с гостиницей

С молотка уйдет пляж с гостиницей

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи на аукционе продают за 200 млн рублей отель с собственным пляжем. Это двухэтажный гостиничный комплекс "Нирвана" в Хостинском районе.

Его площадь 476,9 квадратного метра. С молотка помимо отеля уйдет аэросолярий-пляж на 25 сотках прибрежной полосы Черного моря.

200 млн рублей - это начальная цена лота. Аукцион намечен на 14 октября.

Надо сказать, что продажа отеля продиктована судебным разбирательством мэрии Сочи и собственника отеля. В суде мэрия добивается расторжения договора аренды, на котором построена гостиница и обустроен пляж.