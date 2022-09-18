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Спорт18 сентября 2022 15:42

ФК «Краснодар» обыграл «Химки» в матче чемпионата России

Встреча завершилась победой «быков» со счетом 3:1
Светлана ОВДЕЙ
«Краснодар» обыграл «Химки» Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

«Краснодар» обыграл «Химки» Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

ФК «Краснодар» обыграл «Химки» в матче Российской Премьер-Лиги. Встреча 10-го тура завершилась со счетом 3:1.

Матч прошел 18 сентября на стадионе «Краснодар». Счет открыли «быки» - гол на седьмой минуте забил Эдуард Сперцян. Позже у «Краснодара» отличился Никита Кривцов - мяч прилетел в ворота на 33-й минуте. А в дополнительное время ко второму тайму третий гол забил Максим Кутовой. Из команды-соперника на 57-й минуте отличился Илья Кухарчук.

Сейчас «быки», набрав 20 очков, занимают четвертое место в турнирной таблице. ФК «Химки» находится на 13 строке с 8 баллами.