ФК «Краснодар» обыграл «Химки» в матче чемпионата России

«Краснодар» обыграл «Химки» Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

ФК «Краснодар» обыграл «Химки» в матче Российской Премьер-Лиги. Встреча 10-го тура завершилась со счетом 3:1.

Матч прошел 18 сентября на стадионе «Краснодар». Счет открыли «быки» - гол на седьмой минуте забил Эдуард Сперцян. Позже у «Краснодара» отличился Никита Кривцов - мяч прилетел в ворота на 33-й минуте. А в дополнительное время ко второму тайму третий гол забил Максим Кутовой. Из команды-соперника на 57-й минуте отличился Илья Кухарчук.

Сейчас «быки», набрав 20 очков, занимают четвертое место в турнирной таблице. ФК «Химки» находится на 13 строке с 8 баллами.