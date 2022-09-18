На пост мэра Краснодара претендуют два кандидата

Отбор будет проводится до 14 октября

На пост мэра Краснодара заявления подали два кандидата. Конкурс стартовал 15 сентября. И в первый же день был зарегистрирован первый кандидат.

Еще один претендент наметился 16 сентября. Их имена конкурсная комиссия не озвучивает.

Однако ограничений по числу кандидатов на пост мэра нет.

Напомним, на выборах мэра Краснодара в ноябре 2021 года свое желание возглавить администрацию города стали 24 человека. Однако конкурсная комиссия отсеяла большинство из них.

По закону, выдвинуть своего кандидата может губернатор, а также активные горожане или общественное объединение. Кроме того, он может подать заявку, как самовыдвиженец.

Требуется, чтобы у претендента было высшее образование, стаж работы на руководящей должности не менее пяти лет. Либо иметь трехлетний стаж муниципальной службы на высокопоставленных должностях.

Отбор кандидатов продлится до 14 октября. Дальше выбирать между отобранными комиссией кандидатами будут депутаты гордумы Краснодара.