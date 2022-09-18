На 30% сократился объем вылова морской рыбы в Краснодарском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На 30% сократился объем вылова морской рыбы в Краснодарском крае. По итогам двух кварталов 2022 года показатель составил 4,6 тысячи тонн. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

- Это связано с введением ограничений на выход судов, в том числе маломерных, в Азовском море, а также плановый ремонт судов в весенне-летний период, - уточнили в краевом ведомстве.

Уточняется, что сокращение объема сказалось и на выпуске переработанной и консервированной рыбы, моллюсков и ракообразных. За полгода в регионе произведено 6,9 тысячи тонн – это на 1,7 тысячи тонн меньше, чем за тот же период 2021 года.