В Краснодаре и крае пройдет дождь

19 сентября на Краснодарский край обрушится ливень. В МЧС попросили соблюдать меры безопасности.

- На Кубани ожидается сильный дождь с градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Кроме этого, в Краснодарский край придет похолодание. Дожди собьют жару в 35 градусов, на Кубани на неделе будут держаться отметки на термометрах в районе 24-24 градусов.

Спасатели рекомендовали ограничить выход из зданий в непогоду, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «112».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сильные дожди с градом, смерчами и грозами спрогнозировали в Сочи. Спасатели сделали штормовое предупреждение на 19 сентября.