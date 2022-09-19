Кумпилов и Кондратьев обсудили укрепление сотрудничества между Адыгеей и Кубанью

Главы Адыгеи и Кубани обсудили вопросы укрепления сотрудничества. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Майкопе состоялось совместное совещание главы Адыгеи Мурата Кумпилова и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Встреча была посвящена сотрудничеству республики и Краснодарского края в экономике, культуре, здравоохранении и других сферах. Глава Адыгеи подчеркнул, что у соседствующих регионов давние крепкие дружеские отношения.

- Кубань – наш важнейший партнер в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Мы развиваем сотрудничество в промышленности, в вопросах транспорта и логистики, в туризме. Взаимодействуем в сфере медицины, -рассказал Мурат Кумпилов. -Наши образовательные и научные учреждения сотрудничают в вопросах подготовки квалифицированных кадров, вместе реализуют научно-исследовательские проекты. Идет постоянный культурный обмен.

Кондратьев поздравил Кумпилова с повторным избранием на пост главы Адыгеи и отметил, как преобразилась республика за пять лет. Также губернатор Кубани отметил, что успехи каждого из их регионов помогают развитию соседнего.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что главы Адыгеи и Абхазии встретились с добровольцами Отечественной войны в Абхазии. На встрече принято решение увековечить подвиг героев на мемориале в Абхазии.