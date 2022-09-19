Погода в Адыгее 19 сентября 2022: в республику приходит осень

Узнали, какой будет погода в Адыгее 19 сентября 2022 Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 19 сентября 2022.

В Майкопе 19 сентября погода обещает быть облачной. Максимальная температура воздуха в этот день +19°C. Ветер северный, 3 м/с. В течение дня в республиканской столице ожидается дождь. К вечеру температура опустится до +16°C. Ветер северный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет облачной, местами грозы. В светлое время суток температура воздуха повысится до +19°C. Ветер северный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +14°C. Ветер северо-восточный, 4 м/с.