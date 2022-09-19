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Общество19 сентября 2022 5:33

Кубань вошла в тройку самых спортивных регионов России

Эксперты составили рейтинг по итогам 2021 года
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Спортивный рейтинг

Спортивный рейтинг

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Краснодарский край вошел в тройку регионов страны, где жители систематически занимаются физической культурой и спортом.

Первое место в рейтинге РИА закреплено за Сахалинской областью, здесь к спорту тянется 61,7% населения. На втором месте Тамбовская область – в регионе физкультурой занимается 59,5% жителей. В Краснодарском крае спортом занимается 58,8% - регион на третьем месте.

При этом в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни лидерами остаются Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Адыгея.