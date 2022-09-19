Спортивный рейтинг Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Краснодарский край вошел в тройку регионов страны, где жители систематически занимаются физической культурой и спортом.

Первое место в рейтинге РИА закреплено за Сахалинской областью, здесь к спорту тянется 61,7% населения. На втором месте Тамбовская область – в регионе физкультурой занимается 59,5% жителей. В Краснодарском крае спортом занимается 58,8% - регион на третьем месте.

При этом в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни лидерами остаются Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Адыгея.