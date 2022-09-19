Представитель Ольги Бузовой обвинил во лжи риелтора после покупки дома в Сочи

Бузова не покупала дом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова приобрела дом в Сочи. Сообщалось, что певица даже озвучила стоимость нового особняка. Но риелтор заявил, что певица значительно преувеличила стоимость дома в Красной Поляне. По мнению специалиста, особняк стоил не больше 75 миллионов рублей

Представитель Ольги Бузовой обвинил риелтора во лжи. Также Антон Богославский заявил, что певица не покупала дом в Сочи. Представитель певицы уверил, что риелтор просто захотел прославиться и чтобы о нем говорили.

- Я думаю, это цифра взята с потолка. Например, Ольга Бузова ничего не рассказывала о стоимости своей квартиры, пока об этом не написала пресса, не выведала и так далее. И потом она уже, когда у нее спросили, подтвердила. Это просто хайп, риелтор хочет, чтобы о нем поговорили, - заявил Антон Богославский в беседе с Teleprogramma.pro.