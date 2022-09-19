Студенты Майкопского университета рассказали о практике в ЦУР Адыгеи

Летом и в сентябре практику в ЦУР Адыгеи прошли студенты МГТУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом и в сентябре практику в Центре управления регионом Адыгеи прошли студенты факультетов «Реклама и связи с общественностью» и «Государственное и муниципальное управление». Студенты рассказали о своих впечатлениях.

- Я научилась работать с системами обратной связи, изучила методику написания постов в социальных сетях, ознакомилась с основами работы с блогерами, - поделилась студентка Майкопского государственного технологического университета Мадина Ларина.

Сотрудники ЦУР Адыгеи отметили, что практика является неотъемлемой частью в образовании обучающихся. Они и дальше намерены приглашать к себе студентов.

- Практика студентов из двух профильных вузов стала хорошим опытом взаимодействия с ЦУР Адыгеи, - рассказал руководитель республиканского ЦУР Казбек Коджешау. - Многие студенты, прошедшие у нас практику, стали сотрудниками органов государственной власти, а один человек — сотрудником нашей организации.