Турнир по настольному теннису пройдет в Сочи с 20 по 24 сентября

На соревнования приедут спортсмены с разных уголков страны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи пройдет турнир по настольному теннису с 20 по 24 сентября. Соревнования состоятся на курорте уже в 51 раз. К слову, турнир будет проходить в ФГБУ «Юг-спорт» с 20 по 24 сентября.

-Традиционный сочинский турнир по настольному теннису проводится с 1971 года по инициативе известного отечественного тренера - заслуженного тренера СССР и РСФСР по настольному теннису, заслуженного работника физической культуры и спорта России Алексея Барабанщикова, - сообщили организаторы соревнований.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, турнир включен в ЕКП Министерства спорта РФ. Соревнования проводятся в пяти разрядах: мужском и женском одиночном, мужском, женском и смешанном парных разрядах.

Турнир относится к разряду «мастерских»: спортсмены, занявшие 1-3 место в одиночном разряде у мужчин и женщин считаются выполнившими норматив мастера спорта России по настольному теннису. На соревнования приедут спортсмены с разных уголков страны.