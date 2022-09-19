Олимпийский университет в Сочи переподготовит спортсменов

Фото: Российский международный олимпийский университет

В Олимпийском университете Сочи состоялось торжественное открытие нового учебного года. В церемонии приняли участие ректор РМОУ профессор Лев Белоусов, заместитель главы Сочи Елена Канюк, а также спортсмены и руководители ведомств.

- В университете 74 слушателя. Они начали обучение по программам профессиональной переподготовки «Мастер спортивного администрирования» и «Мастер спортивного управления». Спортсмены ознакомятся с лучшими практиками менеджмента в спорте в Китае и странах Азии, эффективными моделями его развития, инновационными решениями и подходами, - сообщили в учебном заведении.

Фото: Российский международный олимпийский университет

57 из 74 слушателей - это действующие или завершившие карьеру российские спортсмены, в том числе 22 заслуженных мастера спорта и 22 мастера спорта международного класса по 39 видам спорта. 27 слушателей - участники Олимпийских и Паралимпийских игр в составе сборных команд России, включая 10 победителей и призеров этих соревнований. Переподготовку пройдут представители 34 регионов России и пяти зарубежных стран - Беларуси, Казахстана, Китая, Молдовы, Туркменистана.

- В этом году сотрудничеству Фонда поддержки олимпийцев России и Российского международного олимпийского университета исполняется 10 лет. За это время реализованы десятки совместных образовательных программ для завершивших карьеру членов сборной нашей страны. Подготовлены сотни специалистов из 64 регионов России, - сообщил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

Учебный год начнут победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, в числе которых серебряный и бронзовый призер Олимпиады-2022 по биатлону Ульяна Нигматуллина и бронзовый призер по фристайлу Сергей Ридзик.