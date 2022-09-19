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Общество19 сентября 2022 6:56

На Кубани компенсируют расходы на газификацию домов

Льготы предоставят отдельным категориям жителей
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают газифицировать населенные пункты. Часть затрат социально незащищенным категориям гражданам на Кубани готовы компенсировать.

– С жителями заключили уже более 35 тысяч договоров. Но газ еще нужно провести в дом, а это затратные работы, которые не все могут себе позволить. Инвалиды, многодетные семьи и другие льготники смогут вернуть до 75 тысяч рублей, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Жителям смогут компенсировать расходы на подключение, проектирование сети, строительство газопровода, установку оборудования. Затраты вернуть могут те, кто провел газ в дом после 17 сентября 2021 года. Право на выплату имеют инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, участники войны и другие. Необходимо просто обратиться в соцзащиту по месту жительства.