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Общество19 сентября 2022 7:01

Ураган и сильный дождь ожидаются в Адыгее 19 сентября

Республику настигнет непогода
Валерия ГОДОВНИКОВА
МЧС Адыгеи предупредило местных жителей об экстренной ситуации

МЧС Адыгеи предупредило местных жителей об экстренной ситуации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС Адыгеи предупредило местных жителей об экстренной ситуации. На территории республики прогнозируется сильный дождь и ураган. Порывы могут достигать до 22 м/с.

- До конца суток 19 сентября и утра 20 сентября на территории Республики Адыгея ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра, - отметили ФГБУ Северо-Кавказского гидрометцентра.

В МЧС рекомендуют в целях безопасности закрыть окна в помещениях. Водителям необходимо снизить скорость движения, также стоит увеличить дистанцию между машинами, чтобы избежать столкновения. Пешеходам следует обходить стороной рекламные щиты и шаткие строения.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», возможны перебои электричества в домах, а также затруднение работы общественного транспорта.