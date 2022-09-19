На Форумной площади Новороссийска приветствовали будущих моряков

Фото: пресс-служба Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова

Торжественная церемония «Посвящения в курсанты» состоялась на Форумной площади города Новороссийска. В праздничной обстановке, на глазах у родных и всего города, под напутственные слова руководства вуза и командиров, первокурсники получили погоны Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова.

«Клятва ушаковца» - одно из самых значимых событий, которое навсегда запомнится будущим судоводителям, судомеханикам, электромеханикам, радиоэлектронщикам, инженерам-программистам, управленцам, юристам, таможенникам, экономистам, логистам и представителям других морских специальностей, которые готовит вуз. Количество курсантов увеличивается с каждым годом, и скоро, похоже, площадь города уже не сможет их вместить. Только в строю Транспортного колледжа в этом году 889 первокурсников (а в 2020-ом их было только 550 человек).

Фото: пресс-служба Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова

Ребята приехали учиться из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Алтайского, Хабаровского, Красноярского, Пермского регионов, Ханты-Мансийского автономного округа, с Камчатки, Чукотки, из Якутии и других уголков России. Самый высокий конкурс (почти 10 человек на место) в этом году был отмечен на новую специальность - «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры».

- У меня старший брат - моряк, я всегда мечтал пойти по его стопам, стать продолжателем династии. Всем первокурсникам (и себе в том числе) я хочу пожелать трудолюбия, желания научиться чему-нибудь новому, ответственности, чтобы во всем соответствовать нашему университету. Ну и чтобы родители гордились, - говорит первокурсник ФЭВТиСВ ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова Богдан Адылов.