В Майкопе на аллее Шварца установили скамейки и освещение

Аллея является одним из 15 объектов экскурсионного маршрута по важным местам из биографии Евгения Шварца. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Майкопе благоустраивают аллею имени Шварца. Здесь уже установили новые скамейки, смонтировали освещение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

- Продолжаем формировать комфортную среду в населенных пунктах республики. Наша цель – сделать Адыгею удобной для жителей и притягательной для гостей. В рамках этой работы улучшаем облик Майкопа, в котором активно развивается туристическое направление, – написал Мурат Кумпилов.

Аллея является одним из 15 объектов экскурсионного маршрута по важным местам из биографии Евгения Шварца. Возле каждого памятного объекта установлены QR-коды. Они позволяют при сканировании узнать подробную информацию о месте. Благодаря чему экскурсию можно пройти самостоятельно.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в республике появится культурный центр имени Евгения Шварца. В Адыгее развивают проект «Дом Шварца».