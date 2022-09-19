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Общество19 сентября 2022 7:28

В полицию Адыгеи за выходные поступило 311 сообщений о происшествиях

На дорогах республики зарегистрировано 547 нарушений
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее за выходные дни зарегистрировано два ДТП, в результате которых один человек погиб, два- пострадали

В Адыгее за выходные дни зарегистрировано два ДТП, в результате которых один человек погиб, два- пострадали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за выходные дни в органы внутренних дел поступило 311 заявлений и сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 130 и Тахтамукайского района - 87.

Кроме того, за этот период задержали восемь пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, было зарегистрировано два преступления. Выявлено 19 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок, а также было установлено местонахождение одного без вести пропавшего гражданина.

- В Адыгее зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, два- пострадали, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 547 нарушений правил дорожного движения, из них 35 - допущено пешеходами.