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Общество19 сентября 2022 7:37

Представители 50 предприятий Кубани бесплатно обучились по программе госзакупок

Они прошли повышение квалификации в Центре опережающей профессиональной подготовки
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают повышать квалификацию кадры на предприятиях. Более 50 представителей организаций прошли обучение в сфере госзакупок.

- Все, кто прошел обучение, смогут быстро и качественно формировать пакет документов для участия в государственных и муниципальных конкурсных процедурах, максимально активно участвовать в торгах и аукционах, - сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Все представители предприятий, которые повысили квалификацию, получили удостоверения государственного образца. Обучающая программа действует второй год подряд, в прошлом году участниками стали представители более 40 промышленных предприятий Кубани.