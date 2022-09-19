Майкопский клуб «Дружба» принимал противников на своем поле. Фото: пресс-служба ФК «Дружба»

В 9-ом туре Первенства России по футболу среди команд Второй Лиги сезона 2022-2023 годов майкопская «Дружба» принимала на своем поле команду «Кубань Холдинг» из станицы Павловской. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу команды противников.

- Гостям с первых минут матча удалось захватить инициативу. Они активно прессинговали и создавали опасные моменты у ворот республиканской команды, - сообщили в пресс-службе ФК «Дружба».

Шансы сравнять счет уменьшились уже после удаления за повторное нарушение Темира Хуако.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что майкопский клуб выбыл из Кубка России. Матч с «Черноморцем» завершился в пользу противника.