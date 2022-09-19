На фото (слева) Алиса Ильинова, Анна Запорожец, Анастасия Красковская, Валерия Шаршова.

Четыре красавицы из Краснодара претендуют на титул «Мисс Офис – 2022». 19 сентября стартует интернет-голосование за выход в финал 13-го сезона Международного конкурса красоты.

Имена тех, кто может представить Краснодар в финале: 32-летняя Ильинова Алиса, 29-летняя Шаршова Валерия, 27-летняя Красковская Анастасия, 30-летняя Запорожец Анна. Поддержать девушек, которые прошли кастинг и участвуют в голосовании за выход в финал, может каждый.

- По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала, - рассказывают организаторы конкурса. - После этого этапа останутся всего 30 участниц: 25 – по итогам онлайн-голосования и 5 – по усмотрению оргкомитета.

Их имена станут известны 10 октября на сайте конкурса. Прошедшие отбор поучаствуют в финальном шоу 19 ноября в Москве.

Напомним, уже 13-й год подряд в России выбирают «Мисс офис» - лучшую из лучших среди работников различных компаний. Члены жюри не обращают внимание на возраст, параметры, семейное положение - главное, чтобы девушка трудилась в офисе и умела запомниться своими обаянием и харизмой.