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Общество19 сентября 2022 7:57

Четыре красавицы из Краснодара претендуют на титул «Мисс Офис – 2022»

19 сентября стартует интернет-голосование за выход в финал 13-го сезона Международного конкурса красоты
Евгения СОРОКА
На фото (слева) Алиса Ильинова, Анна Запорожец, Анастасия Красковская, Валерия Шаршова.

На фото (слева) Алиса Ильинова, Анна Запорожец, Анастасия Красковская, Валерия Шаршова.

Четыре красавицы из Краснодара претендуют на титул «Мисс Офис – 2022». 19 сентября стартует интернет-голосование за выход в финал 13-го сезона Международного конкурса красоты.

Имена тех, кто может представить Краснодар в финале: 32-летняя Ильинова Алиса, 29-летняя Шаршова Валерия, 27-летняя Красковская Анастасия, 30-летняя Запорожец Анна. Поддержать девушек, которые прошли кастинг и участвуют в голосовании за выход в финал, может каждый.

- По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала, - рассказывают организаторы конкурса. - После этого этапа останутся всего 30 участниц: 25 – по итогам онлайн-голосования и 5 – по усмотрению оргкомитета.

Их имена станут известны 10 октября на сайте конкурса. Прошедшие отбор поучаствуют в финальном шоу 19 ноября в Москве.

Напомним, уже 13-й год подряд в России выбирают «Мисс офис» - лучшую из лучших среди работников различных компаний. Члены жюри не обращают внимание на возраст, параметры, семейное положение - главное, чтобы девушка трудилась в офисе и умела запомниться своими обаянием и харизмой.