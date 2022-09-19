Мужчину находится в заключении под стражей Фото из архива КП

Жителя Кубани осудят за попытку изнасиловать незнакомую девушку. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в июне 2022 года в Ленинградском районе. 27-летний мужчина, изрядно выпив, проезжал на велосипеде в одной из станиц. По пути он встретил 21-летнюю незнакомку – жительница Краснодара приехала погостить к бабушке. Тогда мужчина, решив изнасиловать ее, набросился на девушку и повалил на землю.

Пытаясь отбиться от насильника, она получила несколько ударов кулаком по лицу. После этого мужчина закрывал рукой ее рот и пытался задрать платье. К счастью, крики услышала проходившая в этот момент бабушка девушки, которая успела помочь внучке. Напавший мужчина, увидев ее, сел на велосипед и уехал, чтобы не быть пойманным.

Узнать его и найти помогла фотография, которую сделали знакомые обвиняемого незадолго до попытки изнасилования. Девушка узнала мужчину, на снимке проезжавшего на велосипеде.

Позже его задержали и арестовали – сейчас он находится в заключении под стражей. Теперь мужчину будут судить.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.