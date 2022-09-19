Два детсада и новый блок школы построят в микрорайоне Заречном Сочи

Мэр Сочи провел встречу с жителями Заречного микрорайона. Фото: администрация города

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел встречу с жителями Заречного микрорайона. По просьбам жителей администрация внесла в Генплан новые социальные объекты.

Так, на улице Вишневой построят два новых детских сада на 320 мест. Появится и дополнительный блок при гимназии №44. Здесь будут обучаться дети дошкольного возраста.

- А детскую стоматологическую поликлинику на улице 60 лет ВЛКСМ ждет реконструкция. Также в концепции более десяти спортивных сооружений, - отметил Алексей Копайгородский.

К слову, в микрорайоне заменят полностью уличное освещение. Рабочие проведут реконструкцию насосных станций и расчистят сети ливневок.