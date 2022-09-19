В Гулькевичском районе на трассе нашли 16 диких кабанов, сбитых машиной Фото: t.me/mpr_kk

На Кубани нашли водителя, насмерть сбившего 16 диких кабанов. Его удалось вычислить по камерам видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, тела 16 особей нашли на трассе М29 в Гулькевичском районе. Как предположили ранее, животных сбили на «Газели», после чего водитель скрылся с места происшествия. Всего погибли семь самок, пять самцов, еще четырех кабанов установить не удалось. А ущерб составил 480 тысяч рублей.

Как выяснилось, диких кабанов на «Газели» сбил житель Краснодара.

- Он пояснил, что животные оказались на дороге внезапно, убрать он их не смог по религиозным соображениям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что по факту происшествия проводится проверка.