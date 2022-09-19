Рейтинг средних зарплат в стране Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Краснодарском крае средняя зарплата руководителя отдела достигла 78,9 тысячи рублей. Но с такими цифрами регион не вошел даже в топ-20 в стране с самой высокой зарплатой начальников отделов.

- Кубань не попала в двадцатку по уровню фактического совокупного дохода руководителей отделов и подразделений, - выяснили эксперты hh.ru.

Самую большую зарплату получают начальники отделов в Москве - 198,2 тысячи рублей. На втором месте оказался Приморский край - 160 тысяч рублей. Третьи по уровню дохода стал Санкт-Петербург - 131,1 тысячи рублей. Далее идут Свердловская и Московская области.

А вот самые низкие зарплаты по России у руководителей отделов в Курской и Иркутской областях – ниже 60 тысяч.