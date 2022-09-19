С выздоровлением за сутки выписали 463 человека Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 728 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели 79 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Краснодаре получено 363 положительных результата, в Тимашевском районе - 44, в Новороссийске - 41, в Сочи – 36, в Калининском и Красноармейском муниципалитетах – по 23, Анапе – 22, в Армавире – 21. 20 жителей заболели в Тихорецком районе, 17 - в Ейском, 16 - в Брюховецком, по 13 - в Курганинском и Славянском, 11 - в Гулькевичском.

- По 8 новых случаев заражения в Приморско-Ахтарском и Тбилисском районах, по 7 – в Ленинградском, Темрюкском и Мостовском, 6 - в Крымском, 5 - в Лабинском, 4 – в Геленджике, 3 - в Кавказском. Два пациента прибавилось в Туапсинском муниципалитете, по одному - в Горячем Ключе, Белореченском, Динском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Усть-Лабинском и Щербиновском районах, - сообщили в краевом оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 10 пациентов. С выздоровлением за сутки выписали 463 человека. Уточняется, что один пациент от осложнений болезни скончался.