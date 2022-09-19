Выставка о Дагестане открылась на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Познакомиться с Дагестаном теперь можно и в горах… Сочи. Специальная выставка, посвященная народам горной республики, открылась на курорте «Роза Хутор» в культурно-этнографическом комплексе «Моя Россия». Организатором экспозиции выступил Национальный музей Дагестана им. Тахо-Годи, многие экспонаты насчитывают практически сотню лет.

- Горный курорт «Роза Хутор» посещают миллионы гостей со всей России. Наша выставка призвана познакомить их с республикой Дагестан. Не случайно экспозиция называется «Страна одна народов много». Действительно, в Дагестане проживают 30 народностей, которые разговаривают на 72-х диалектах. Сегодня мы представляем культуру и искусство даргинцев, одного из многочисленных народов Дагестана, - объясняет главный хранитель Национального музея республики Дагестан Заира Кильдеева.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Даргинцы известны своими умениями и промыслом. Кто не слышал про искусство золотокузнецов из селения Кубачи? На весь мир знамениты затейливые узоры ювелирных украшений, выполненные мастерами из серебра 925-ой пробы.

- Обычно ювелирами были мужчины. Но на нашей выставке можно увидеть работы девушки-ювелира Манабы. В своем искусстве она объединила сразу три культуры – дагестанскую, русскую и грузинскую, - рассказывает Заира Кильдеева.

Одними из самых необычных экспонатов выставки стали образцы кайтагской вышивки. Коврики с прекрасными узорами, вышитыми шелковыми нитями в прикреп считались своеобразным оберегом, который сопровождал человека на протяжении всей жизни. Их клали в колыбель младенцев, тем самым даря девочкам красоту, а мальчикам мужскую силу. Когда девушка выходила замуж, ее приданое заворачивали в полотно с вышивкой и даже в последний путь даргинцев сопровождали такие коврики. К сожалению, прекрасное, но очень трудоемкое мастерство было полностью утрачено более сотни лет назад, возрождаться оно начало лишь недавно. На выставке в «Моей России» можно полюбоваться на прекрасные образцы кайтагской вышивки XIX века.

- Интересны и костюмы даргинцев, представленные на экспозиции. Здесь можно увидеть сразу семь женских костюмов прошлого века. Все они имеют свои особенности. Дело в том, что даже по тому, как на девушке был повязан платок, можно было сказать, к какому роду она принадлежит, в каком селе проживает. Например, на экспозиции есть покрывало каз, которое носят девушки из селения Кубачи. Если на покрывале крупный узор, значит, девушка - молодая, - говорит главный хранитель Национального музея республики Дагестан Заира Кильдеева.

Выставка, посвященная народу даргинцев на курорте «Роза Хутор» продлится до конца декабря. Затем ее сменит экспозиция про еще один народ республики Дагестан – аварцев. На ней в том числе будут представлены экспонаты, посвященные знаменитому поэту Расулу Гамзатову. Выставка «Страна одна народов много» в этнографическом комплексе «Моя Россия» открыта в павильоне «Кавказ», она работает ежедневно с 10:00 до 21:00