Новый ФАП подключают к коммуникациям и устанавливают в нем оборудование Фото: t.me/minkovaanna23

Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в Тимашевском районе Кубани. Медучреждение появилось в хуторе Большевик, сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Сейчас участок, где находится новый ФАП, благоустраивают. А учреждение подключат к коммуникациям и устанавливают в нем оборудование.

Уточняется, что фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Большевик – последний из плана на 2022 год.

- Всего в этом году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в крае установили 11 новых ФАПов. Они появились в отдаленных населенных пунктах Выселковского, Ейского, Новокубанского, Тимашевского, Северского, Успенского, Красноармейского и Кореновского районов. Теперь жители смогут получать медпомощь рядом с домом в надлежащих условиях, - отметила замглавы региона.

До 2025 года в Краснодарском крае планируют построить 36 фельдшерско-акушерских пунктов.