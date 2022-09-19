Портфель ипотечных кредитов в РНКБ превысил 60 млрд рублей

Ипотечный кредитный портфель физических лиц банка РНКБ с начала года увеличился на 17% и в сентябре 2022 года превысил 60 миллиардов рублей. При этом основным драйвером роста портфеля являются ипотечные кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке.

25% ипотечных кредитов в РНКБ сегодня оформляются на квартиры в новостройках. С момента запуска ипотечного кредитования в РНКБ в 2015 году банк выдал около 35 тысяч кредитов на покупку жилья на сумму более 90 млрд руб.

С начала текущего года было выдано более 4 тысяч ипотечных займов на 14,5 млрд рублей. При этом в последние месяцы наблюдается ежемесячный прирост выдач ипотечных кредитов – так, в августе объем выдач увеличился по сравнению с июлем на 40%, а в июле по сравнению с июнем – на 24%. Таким образом, сектор ипотечного кредитования в Крыму благодаря своевременным мерам Центрального банка РФ и Правительства РФ продолжает восстанавливаться.

55% заявок на получение ипотечного кредита в РНКБ подаются онлайн без визита в офис банка. Более 90% кредитов на приобретение жилья в новостройках и 50% кредитов на покупку квартир на вторичном рынке оформляются полностью в электронном формате, а в 15% всех сделок в качестве первоначального взноса используется материнский капитал. Средний чек в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился на 14% и достиг 3,4 млн рублей, средний возраст заемщика составил 38 лет для мужчин, и 40 лет для женщин.

В 2022 году около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки были выданы банком в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования, в том числе 1,6 млрд рублей по программе "Господдержка 2022", и более 1,2 млрд рублей по программе "Семейная ипотека". Кроме того, банк уже одобрил заявки на кредиты в рамках новой льготной госпрограммы для сотрудников IT-сферы на общую сумму около 855 млн рублей. Отметим, что банк РНКБ предоставляет скидку к процентной ставке по госпрограммам в размере 1% в случае, если объект строится с помощью проектного финансирования РНКБ.

Жители материковой части России с прошлого года имеют возможность приобрести квартиру в ипотеку без визита в РНКБ и на полуостров с помощью полностью дистанционного оформления сделки. Первые такие сделки банк совершил в прошлом году, и с тех пор услуга набирает популярность – дистанционные ипотечные кредиты были выданы на сумму более 300 млн рублей.