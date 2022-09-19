Будь экоЛогичен с «ТНС энерго Кубань»

Фото: «ТНС энерго Кубань»

Гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе – «ТНС энерго Кубань» проводит акцию «Электронная квитанция – это экоЛогично». Стать её участником просто: нужно прийти в офис обслуживания, подключить электронную квитанцию и получить в подарок уникальный «растущий» карандаш.

С виду это обычный графитный карандаш: им можно писать, рисовать и также его затачивать. Если карандаш исписался или просто надоел, то самое время его посадить и вырастить собственное дерево. У каждого такого карандаша на кончике есть капсула, в которой находятся семена растений. Если «растущий» карандаш умеренно поливать, добавить любви и света, то из семян можно вырастить и настоящую акацию, сирень и даже жгучий перец. Вот так обычная канцелярская принадлежность поможет внести вклад в сохранение природы.

Более 286 тысяч наших клиентов уже оценили удобство доставки счетов на электронную почту. Подключить электронную квитанцию можно на официальном сайте компании, в личном кабинете, в мобильном приложении «ТНС энерго», в любом офисе «ТНС энерго Кубань».