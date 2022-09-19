Воду временно отключат в ночь с 19 на 20 сентября Фото из архива КП

Часть жителей Краснодара 19 сентября останется без воды. Под отключение попадут дома по трем улицам.

- По улице Монтажников, 10/1? пройдут работы на внутридомовых сетях, - сообщили в пресс-службе «Росводоканал» Краснодар.

Так, без воды останутся жители улиц Монтажников, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, Аэродромной,172. Водоснабжение на время прекратят и по улице Гаражной, 81, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/6, 81/8, 81/9.

Отключение займет несколько часов - с 23:00 19 сентября до 05:00 20 сентября

- Предприятие приносит извинения за временные неудобства, - добавили в пресс-службе городского водоканала.