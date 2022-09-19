В Адыгее осудят ювелира за кражу драгоценностей

Расследование завершено Фото из архива КП

В Адыгее осудят 37-летнего ювелира за кражу драгоценностей. Майкопчанину грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В августе 2019 года в дежурную часть с заявлениями обратились жители Майкопа. Все они обращались к одному ювелиру, который изготавливал и ремонтировал ювелирные изделия.

Он вместо драгоценных металлов использовал в работе компоненты низкого качества, а плату брал, как заявлено. Несколько раз он присвоил сданные в ремонт изделия и под разными предлогами не возвращал их.

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой города Майкопа обвинительным заключением передано для рассмотрения в Майкопский городской суд, - сообщили в пресс-службе МВД по республике Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на счету лжеювелира 29 жертв. Общая сумма причиненного ущерба составила 1,4 миллиона рублей.