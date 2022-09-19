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Общество19 сентября 2022 10:03

В горах Апшеронского района 62-летняя женщина сорвалась с обрыва и упала на камни

Пенсионерке оказали медицинскую помощь
Ангелина НАЗАРЧУК
Женщину эвакуировали к карете СМП. Фото: https://t.me/kubanspas

Женщину эвакуировали к карете СМП. Фото: https://t.me/kubanspas

В Краснодарском крае 62-летняя женщина сорвалась с обрыва. Инцидент произошел в поселке Мезмай рядом с водопадом Исиченко. Пострадавшая оказалась жительницей Майкопа. Туристка упала прямо на камни. Женщина не могла дальше самостоятельно передвигаться.

- Прибывшие на место вызова спасатели Апшеронского отряда оказали женщине первую помощь и на носилках эвакуировали к карете СМП, -сообщили в пресс-службе “Кубань-СПАС”.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, пенсионерка получила травмы разной степени тяжести.