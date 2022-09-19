Пассажиры отправились в Екатеринбург на следующий день

Самолет из Сочи не смог вылететь в Екатеринбург из-за неисправности. Резервный борт отправился из воздушной гавани курорта утром 19 сентября. Об этом «КП» - Кубань» сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Самолет, который вылетел накануне, вернулся на стоянку по техническим причинам. При подготовке борта к полету специалисты обнаружили неисправность одной из систем.

Резервный борт отправился в Екатеринбург на следующий день, 19 сентября, в 07:32.

- Пассажирам на время ожидания были предоставлены прохладительные напитки, горячее питание, - уточнили в пресс-службе аэропорта Сочи.